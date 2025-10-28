วุฒิสภามีมติฟัน "นันทนา" ผิดจริยธรรมร้ายแรง ส่ง ป.ป.ช.ดำเนินการต่อ

ที่ประชุมวุฒิสภาที่มีนายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้พิจารณารายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรมของ น.ส.นันทนา นันทวโรภาส สว. เนื่องจากวางตนไม่เป็นกลาง มีอคติกับกลุ่มอาชีพ และดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เกี่ยวกับความเป็นอาชีพของบุคคลอื่น ไม่ให้เกียรติ ไม่เคารพสิทธิเสรีภาพ ส่วนบุคคล และเสียดสี สว.บุคคลอื่น อันเป็นการกระทำที่เสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่งวุฒิสภา และไม่เคารพ ไม่ปฏิบัติตามการประชุมวุฒิสภา โดยได้ใช้เวลาประชุมลับนานกว่า 5 ชั่วโมง
โดยมติเสียงข้างมากเห็นด้วย 130 เสียง ไม่เห็นด้วย 26 เสียง และงดออกเสียง 11 เสียง ทั้งนี้มีผู้ไม่ลงคะแนน 2 เสียง
นายมงคล กล่าวว่า ถือว่าที่ประชุมลงมติ 3 ใน 5 เสียงของ สว.ที่มีอยู่ หรือ 119 คะแนน ถือว่า สว.มีมติว่า น.ส.นันทนา กระทำการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง หลังจากนี้ ตนจะส่งเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
สำหรับการส่งเรื่องให้ ป.ป.ช. พิจารณากรณีผิดจริยธรรม และให้ถือว่าเป็นการผิดจริยธรมร้ายแรงในกรณีของ น.ส.นันทนา ถือเป็นกรณีแรกของ สว. ชุดปัจจุบัน ส่วนกรณีที่ประชุมวุฒิสภาใช้เวลาพิจารณานาน เนื่องจากเปิดเวทีให้ น.ส.นันทนา รวมถึงฝ่ายที่ตรวจสอบ น.ส.นันทนา ได้ชี้แจงในรายละเอียดตามประเด็นที่ถูกร้องเรียน นอกจากนั้นแล้วพบว่ามีประเด็นที่ขอให้ สว. พักการลงมติดังกล่าวไว้ก่อน เนื่องจากเป็นกรณีเดียวกันที่มีการฟ้องร้องที่ศาล ซึ่งขณะนี้กระบวนการพิจารณายังไม่สิ้นสุด