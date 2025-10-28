"อนุทิน" ยืนยัน "MOU แรร์เอิร์ธ" ไม่ทำให้ไทยเสียเปรียบ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับแร่หายาก หรือ MOU แรร์เอิร์ธ กับสหรัฐอเมริกา ว่า การลงนามดังกล่าวเป็นเพียงบันทึกว่า ถ้าอนาคตไทยมีการพบแร่ในประเทศไทย และสามารถแปรรูป ทำให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศได้ ก็จะมีการศึกษาและแสวงหาความร่วมมือกับสหรัฐฯ ในกรณีที่สหรัฐฯ มีเทคโนโลยีที่ดีกว่า และมีช่องทางการตลาดที่มากกว่า ก็จะร่วมมือกัน แต่ไม่ได้หมายความว่าไทยจะถูกผูกมัด ไม่ได้เป็นการให้สัมปทาน ไม่ได้เป็นการต้องให้แค่รายเดียว แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้ศึกษาประโยชน์และโทษในอนาคต พร้อมยืนยันว่า ไม่มีข้อผูกพันใดทางกฎหมาย หากประเทศไทยทำได้เอง มีช่องทางการตลาดเอง หรือสามารถนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเองได้ ก็ยกเลิก MOU แล้วก็ทำเอง
ส่วนกรณีที่ไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้าว่าจะมีการลงนาม จริงๆ แล้วได้หารือและตกลงกันผ่านกระทรวงการต่างประเทศแล้ว ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศก็ให้ความเห็นว่า หากเราแสดงท่าทีที่เป็นมิตร เป็นประโยชน์ต่อการขอความร่วมมือต่างๆ จากสหรัฐฯ ซึ่งตอนนี้ก็มีหลายเรื่องที่กำลังเจรจากันอยู่ มองว่าถ้าเรามีท่าทีที่เป็นมิตร และประเทศไทยไม่ได้มีการเสียเปรียบตรงไหน ก็อาจจะทำให้การเจรจาเรื่องการค้า เรื่องภาษี และเรื่องอื่นๆ เป็นผลบวกต่อไทย ยืนยันว่าไม่ใช่การลักไก่ ถ้าลักไก่คงไม่ผ่านมติ ครม. และไม่ได้มีการกดดันใดๆ จากสหรัฐฯ รวมถึงไม่กังวลว่าจะมีผลต่อการรักษาสมดุลด้านเศรษฐกิจกับประเทศอื่น ๆ พบกับจีนก็อธิบายให้เขาฟัง