xs
xsm
sm
md
lg

รักษาการโฆษกเพื่อไทยเผยมี 4-5 รายชื่อชิง หน.พรรคคนใหม่ ไร้คนตระกูล "ชินวัตร"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้ (28 ต.ค.) มีการประชุม สส.พรรคเพื่อไทย ประจำสัปดาห์ โดยมีนายชูศักดิ์ ศิรินิล รักษาการรองหัวหน้าพรรค ฐานะรักษาการหัวหน้าพรรค นายสรวงศ์ เทียนทอง รักษาการเลขาธิการพรรค นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ทำหน้าที่ประธานการประชุม รวมทั้ง น.ส.แพทองธาร​ ชินวัตร​ อดีตหัวหน้าพรรค ในฐานะสมาชิกพรรค เข้าร่วมประชุมด้วย​

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการหารือถึงคุณสมบัติ รวมถึงตัวบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ โดยเปิดให้ สส.ได้พูดคุยกันอย่างกว้างขวาง อาทิ นายประยุทธ์ ศิริพาณิชย์ สส.บัญชีรายชื่อ กล่าวว่า ขณะนี้พรรคเพื่อไทยอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน หัวหน้าพรรคคนใหม่ต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ สามารถโชว์บนเวทีดีเบตกับพรรตต่างๆ ได้ สามารถยืนบนเวทีสาธารณะ ทั้ง กทม. ต่างจังหวัด หรือต่างประเทศได้ ซึ่งไม่อยากบีบบังคับหรือชี้นำใคร แต่ส่วนตัวเห็นว่านายจาตุรนต์ มีความเหมาะสม จากนั้นก็มี สส. บางส่วนลุกขึ้นพูดสนับสนุนไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้ นายดนุพร ปุณณกันต์ รักษาการโฆษกพรรคเพื่อไทย​ แถลงภายหลังการประชุมว่า เนื่องจากสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการประชุม สส. ได้กำชับ สส. ว่าจะมีกฎหมายใดบ้างเข้าสู่สภาฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม

ส่วนในวันที่ 31 ตุลาคม ที่จะมีการประชุมใหญ่วิสามัญ ในเวลา 09.30-13.30 น. เพื่อเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยชุดใหม่นั้น ตามปกติในการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรค หรือการประชุมสามัญของพรรคเพื่อไทย จะเป็นการประชุมแบบเปิด คือมีการถ่ายทอดบรรยากาศออกมาสู่ภายนอก แต่เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน พรรคเพื่อไทยได้มีการปรับรูปแบบเป็นการประชุมภายใน โดยไม่มีการถ่ายทอดภาพและเสียงออกมา แต่หลังกระบวนการเสร็จสิ้นจะมีการส่งข่าวให้สื่อมวลชนได้รับทราบ

นอกจากนี้ ยังปรับเปลี่ยนรูปแบบเรื่องการแต่งกาย เนื่องจากอยู่ในช่วงของการไว้อาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยจะให้ผู้ร่วมประชุมสวมสูทผูกไทสีดำ และก่อนเริ่มประชุมจะมีพิธีรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ส่วนคำถามว่าจะได้ใครเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่นั้น ในที่ประชุมวันนี้ได้มีการถกถึงคุณสมบัติของหัวหน้าพรรคคนใหม่ รวมทั้งกรรมการบริหารพรรค สำหรับหัวหน้าพรรคมีการเสนอเข้ามาประมาณ 4-5 ชื่อ ซึ่งทั้งหมดยังไม่มีข้อสรุปว่าใครเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ แต่เมื่อมีรายชื่อก็ให้ สส. ใช้เวลา 2-3 วันก่อนการประชุม ไปคิดตรึกตรองให้ตกผลึกว่าในวันประชุมจะเสนอชื่อท่านใดขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบ้าง

นายดนุพรกล่าวต่อว่า ในการประชุมกรรมการบริหารพรรค และการประชุม สส. รายภาค นายสรวงศ์ ได้มอบการบ้านให้แต่ละภาค เสนอสัดส่วนรองหัวหน้าพรรคและกรรมการพรรค ส่วนในที่ประชุมใหญ่ก็เป็นการพูดคุยเรื่องคุณสมบัติ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการนำข้อมูลให้สมาชิกที่มีสิทธิ์ลงคะแนนไปพิจารณา โดยจะทราบในวันประชุมใหญ่ว่ามีชื่อใดบ้างที่จะเป็นแคนดิเดตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ซึ่ง 4-5 รายชื่อที่มีผู้เสนอในวันนี้ มีทั้งรายชื่อที่สื่อนำเสนอไปแล้ว และรายชื่อใหม่ที่ยังไม่ได้พูดถึง ส่วนเรื่องคุณสมบัติมีการพูดถึง 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นรุ่นใหญ่ว่าสมควรหรือไม่ที่จะเป็นหัวหน้าพรรค และมีการพูดถึงการเลือกตั้งในครั้งหน้า ซึ่งหัวหน้าพรรคต้องเป็นคนที่รู้เรื่องเศรษฐกิจ สามารถนำนโยบายพรรคไปดีเบตในเวทีต่างๆ ได้ เนื่องจากในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาปี 2566 ที่มี น.ส.แพทองธาร เป็นหัวหน้าพรรค ขณะนั้นอยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ จึงไม่ได้ไปดีเบต ดังนั้นหัวหน้าพรรคคนใหม่จึงควรเป็นคนที่มีความรู้เรื่องนโยบายที่พรรคจะหาเสียงอย่างรอบด้านมากขึ้น เพื่อให้สามารถออกไปดีเบตกับหัวหน้าพรรคการเมืองอื่น และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคอื่นได้

นายดนุพร กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้ น.ส.แพทองธาร ได้เข้าร่วมประชุมด้วย โดยบอกว่าอยากให้ทุกคนช่วยกันเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาในที่ประชุมใหญ่ของพรรค เพื่อให้นำไปเป็นข้อมูลและเตรียมพร้อมในการตัดสินใจวันที่ 31 ตุลาคมนี้

เมื่อถามว่าที่ประชุมวันนี้มีการเสนอชื่อคนตระกูลชินวัตรเป็นหัวหน้าพรรคหรือไม่ นายดนุพร กล่าวว่า วันนี้ยังไม่มีรายชื่อคนนามสกุลชินวัตรถูกเสนอขึ้นมา และคิดว่าในวันที่ 31 ตุลาคมนี้ ก็ไม่น่ามีการเสนอชื่อคนนามสกุลชินวัตรเช่นกัน