ราคาทองวันนี้ปรับ 49 ครั้ง [-2,650] รูปพรรณขายออก 60,700 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศวันนี้ มีการปรับเปลี่ยนตลอดทั้งวัน รวมทั้งสิ้น 49 ครั้ง โดยปรับลดสุทธิ 2,650 บาท ล่าสุด ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 59,800 บาท ขายออกบาทละ 59,900 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 58,608.56 บาท ขายออกบาทละ 60,700 บาท