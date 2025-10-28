เครื่องบินเล็กตกในเคนยา คาดผู้โดยสาร-ลูกเรือรวม 12 ชีวิต ดับยกลำ

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า เกิดเหตุเครื่องบินเล็กตกในเขตควาเล (Kwale) พื้นที่ชายฝั่งของประเทศเคนยา เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (28 ต.ค.) ตามเวลาท้องถิ่น บนเครื่องมีผู้โดยสารและลูกเรือรวม 12 คน เบื้องต้นคาดว่าอาจเสียชีวิตทั้งหมด
องค์การการบินพลเรือนเคนยา (KCAA) แถลงว่า เครื่องบินลำดังกล่าวเดินทางออกจากเมืองชายฝั่งไดอานี (Diani) มุ่งหน้าไปยังคิชวา เทมโบ (Kichwa Tembo) ซึ่งเป็นรีสอร์ตในเขตอุทยานแห่งชาติมาไซมารา (Maasai Mara National Reserve) แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ก่อนจะประสบเหตุเครื่องตกเมื่อเวลาประมาณ 05.30 น.
จุดที่เครื่องตกอยู่ห่างจากสนามบินไดอานีประมาณ 40 กิโลเมตร ในพื้นที่ที่เป็นป่าและเนินเขา ขณะที่สื่อท้องถิ่นของเคนยาได้เผยแพร่ภาพซากเครื่องบินที่กำลังลุกไหม้อยู่บนพื้นดิน โดยมีเศษชิ้นส่วนกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณ ด้านแหล่งข่าวจากตำรวจยืนยันว่าผู้โดยสารบนเครื่องเป็นนักท่องเที่ยว
ขณะนี้หน่วยงานของรัฐบาลได้เข้าพื้นที่เกิดเหตุแล้ว เพื่อดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้และประเมินความเสียหายทั้งหมด