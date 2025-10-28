xs
ปิดตลาดฯ หุ้นไทย -9.24 จุด มูลค่าซื้อขาย 44,035.71 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายวันนี้ ดัชนีหุ้นไทยปรับลดลง 9.24 จุด หรือ -0.70% ที่ระดับ 1,314.28 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 44,035.71 ล้านบาท