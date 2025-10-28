อาคาร สน.สามเสน รื้อถอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ยังติดตามตรวจสอบอาคารโดยรอบต่อเนื่อง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า ผู้รับจ้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ดำเนินการรื้อถอนอาคารสถานีตำรวจนครบาลสามเสน (สน.สามเสน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเจาะสำรวจดิน ปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ รวมถึงสำรวจการทรุดตัวรอบบริเวณพื้นที่ และตรวจวัดค่าระดับน้ำใต้ดินอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและปลอดภัย
ในส่วนการก่อสร้างทางลาดแบบชั่วคราว บริเวณถนนด้านข้างอาคารทีปังกรรัศมีโชติ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ผู้รับจ้างฯ ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยการปรับปรุงถนนและการคืนพื้นที่ถนนแบบถาวรนั้น จะดำเนินการให้เป็นไปตามรูปแบบและมาตรฐานของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ต่อไป
ทั้งนี้ ผู้รับจ้างฯ ได้หยุดการดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังทั้งหมดในช่วงเวลากลางคืน และยังคงติดตามตรวจสอบอาคารแฟลตตำรวจและอาคารโดยรอบอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยสูงสุด โดยทางโครงการฯ ยังคงเร่งดำเนินการและคำนึงถึงความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งคืนสภาพพื้นผิวการจราจรต่อไป ติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044.-513