ครม.รับทราบการลงนาม "MOU แรเอิร์ธ"

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ร่วมกันแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ถึงเรื่องการลงนามข้อตกลงเรื่องแร่หายาก หรือแรเอิร์ธ กับสหรัฐฯ
นายเอกนิติ กล่าวว่า การประชุม ครม. ในวันนี้ได้รับทราบมติ ครม. ว่าด้วยบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU เกี่ยวกับแร่หายาก ทั้งนี้ MOU ฉบับนี้ถือเป็นข้อตกลงความเข้าใจร่วมกัน ไม่ใช่กฎหมาย โดยวัตถุประสงค์หลักของความตกลงนี้คือการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานแร่หาอยาก และส่งเสริมการค้า การลงทุน ในอุตสาหกรรมต่างๆ ตั้งแต่การสำรวจ การสกัด การแปรรูป การกลั่น การรีไซเคิล และการกู้คืนแร่หายากเพื่อใช้ประโยชน์ ส่งเสริมการลงทุนที่สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มและอุตสาหกรรม