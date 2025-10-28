"สุชาติ" เตรียมบินศรีลังกา ขอ "พลายประตูผา" กลับไทย

นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงการขอนำช้างพลายประตูผา ซึ่งเป็นช้างที่พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานไปคู่กันกับช้างพลายศรีนรงค์ กลับคืนประเทศไทย ว่า เราจะไปพูดคุย เนื่องจากว่าพลายประตูผา มีอายุมากกว่า 51 ปี โดยวานนี้ (27 ต.ค.) ได้เชิญนายพจน์ หาญพล อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโคลัมโบ ซึ่งเป็นผู้ที่หาแนวทางในการเจรจา และได้ให้ความเห็นว่าช้างทั้งสองเชือกที่พระราชทานให้ประธานาธิบดีศรีลังกา ซึ่งในสมัยนั้นเป็นผู้หญิง และมีความสนิทสนมกับพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อนานมาแล้ว และช้างที่พระพระราชทานไปก็ไปอยู่ตามวัดต่างๆ ในศรีลังกา เพื่อนำไปใช้งานในการแห่พระเขี้ยวแก้ว เนื่องจากงาช้างของไทยสวย แต่ช้างศรีลังกาไม่มีงา
นายสุชาติ กล่าวว่า หลักการในการเจรจาครั้งนี้ เราจะนำสัตวแพทย์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอธิบดีกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพื่อไปตรวจสุขภาพช้าง ให้เขารู้ผลลัพธ์ทางวิทยาศาสตร์ว่าช้างเรามีสุขภาพอย่างไร เจ็บป่วย และใช้งานได้ขนาดไหน ถ้าใช้งานได้ไม่นาน เช่น อายุ 50 ปีแล้ว อย่างพลายประตูผา เราก็จะขอเขาตรงๆ เพราะเขาใช้งานได้อีกไม่นาน ซึ่งเรื่องดังกล่าวต้องใช้วิธีการเจรจา ซึ่งยอมรับว่า การเจรจาเป็นเรื่องที่ยาก เพราะเขายังต้องการใช้งานช้างอยู่ แต่เราก็ต้องให้เหตุผลไปว่าในเรื่องของการใช้งาน ที่อายุของการใช้งานได้อีกไม่นาน ก็ต้องปลดระวางการใช้งาน จะให้ได้หรือไม่ ซึ่งตนจะต้องเดินทางไปด้วยตนเองอย่างแน่นอน
โดยในวันนี้ (28ต.ค.) จะมีการประชุมเร่งด่วนในช่วงเวลา 13.00 น. เพื่อหาข้อสรุป
อย่างไรก็ตาม นายสุชาติ จะเดินทางไปยังประเทศศรีลังกาในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน โดยขณะนี้เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโคลัมโบ ได้มีการประสานแล้ว ขอให้พี่น้องประชาชนรอผลลัพธ์การเจรจา โดยเบื้องต้นจะเจรจาขอช้างกลับมาทีละเชือก โดยเฉพาะช้างที่มีอายุเยอะมากที่สุด จะขอกลับมาก่อน