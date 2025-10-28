"อนุทิน" หารือนายกฯ ออสเตรเลีย พร้อมเชิญเยือนไทยอย่างเป็นทางการ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หารือทวิภาคีนายแอนโทนี แอลบาเนซี นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย
นายกรัฐมนตรี ขอบคุณข้อความและสาส์นแสดงความยินดีจากนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง โดยไทยกับออสเตรเลียมีความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ใกล้ชิดและสร้างสรรค์ในทุกระดับ พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้เชิญนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเยือนไทยอย่างเป็นทางการในช่วงเวลาที่สะดวก
ขณะที่นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย ได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมแสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรีอีกครั้งในโอกาสรับตำแหน่ง รวมถึงแสดงความยินดีต่อการลงนามในถ้อยแถลงระหว่างไทยกับกัมพูชา เชื่อมั่นว่าจะสนับสนุนสันติภาพและความมั่นคง
โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายร่วมกันผลักดันความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ไทย-ออสเตรเลีย และเร่งรัดการจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ฉบับใหม่ (ระยะที่ 2 ปี ค.ศ. 2026 - 2029) (Joint Plan of Action to Implement the Thailand-Australia Strategic Partnership: JPoA) ให้แล้วเสร็จในโอกาสแรก
ทั้งสองฝ่ายพร้อมเพิ่มพูนความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างกัน โดยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี เช่น TAFTA และ RCEP อย่างเต็มที่ ตลอดจนเห็นพ้องกันว่าไทยและออสเตรเลียยังมีศักยภาพที่จะเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างกันได้อีกมาก โดยเฉพาะความร่วมมือในด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ความมั่นคงทางอาหาร และพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา และการท่องเที่ยวระหว่างกัน