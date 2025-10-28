ขุนคลังยืนยันพร้อมเปิดใช้ "คนละครึ่งพลัส" พรุ่งนี้

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า วันพรุ่งนี้ (29 ต.ค.) จะเริ่มใช้จ่ายโครงการ "คนละครึ่งพลัส" เป็นวันแรก ขณะนี้มีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วเกือบ 600,000 ราย ถือว่าเยอะมาก แบ่งเป็นร้านค้าเดิม จำนวน 100,000 ราย และร้านค้าใหม่ ประมาณ 400,000 ราย รวมถึงร้านค้าที่รอตรวจสิทธิอีก 100,000 ราย สะท้อนว่าเป็นที่ต้องการของประชาชน
นายกรัฐมนตรีฝากขอบคุณประชาชนที่ร่วมลงทะเบียนร่วมโครงการเต็มทั้ง 20 ล้านสิทธิ และประชาชนจำนวน 1.9 แสนคน ที่ไม่ได้รับสิทธิไม่ต้องกังวล เพราะประชาชนกลุ่มนี้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนร้านค้าสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส ซึ่งยังเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2568 ร้านค้ารายย่อย ร้านนวด สปา วินจักรยานยนต์ รถแท็กซี่ รถรับจ้างสาธารณะ สามารถสมัครได้
ขณะเดียวกัน วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 จะเริ่มใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี ร้านค้าสามารถผูกร้านค้ากับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีให้เรียบร้อย เพื่อจะทำให้สามารถขยายตลาดได้มากขึ้น ช่วยให้ร้านค้าสามารถขายของได้มากขึ้น ขณะนี้มีฟู้ดเดลิเวอรีที่เข้าร่วมโครงการอยู่ 4 เจ้า โดยมีทั้งที่ลดค่าบริการหรือค่าคอมมิชชัน และไม่คิดเลย ถือว่ามีการแข่งขันกันสูง