ครม.มีมติตั้ง คกก.จัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี นายภราดร ปริศนานันทกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงถึงการจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นายโสภณ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่ง และได้จัดเตรียมโครงการเพื่อแสดงความอาลัย ให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ โดยพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลจะจัดให้ครบตามกำหนด เริ่มจากพิธีสัตตมวาร ครบ 7 วัน ในวันที่ 30 ตุลาคม และจะดำเนินการครบ 15 วัน หรือ ปัณรสมวาร ครบ50 วัน หรือ ปัญญาสมวาร และครบ 100 วัน หรือ สตมวาร
ทั้งนี้ รัฐบาลจะจัดพิธี ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และในต่างประเทศ แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
นายบวรศักดิ์ กล่าวว่า ครม.มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 8 คณะ ได้แก่
1.คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการ มีนายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
2.คณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศและงานพระราชพิธี โดยมี พล.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม เป็นประธาน
3.คณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพาหนะมาศ มีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
4.คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธี มีน.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
5.คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจรในงานพระราชพิธี โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคม เป็นประธาน
6.คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกในงานพระราชพิธี มี น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมว.วัฒนธรรม เป็นประธาน
7.คณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองการขอใช้งบประมาณในงานพระราชพิธี มีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
8.คณะกรรมการศูนย์ประสานการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ มี นายภราดร ปริศนานันทกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธาน
