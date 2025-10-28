xs
ข่าวปลอม อย่าแชร์! Ditto DATA trading อ้าง ตลท.เก็บเงินชดเชยการสั่งซื้อ ไม่เป็นจริง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

จากที่มีการเผยแพร่ บริษัท Ditto DATA trading ออกเอกสารเก็บเงินชดเชยการสั่งซื้อ รับรองโดย ตลท.นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เตือนว่า ผู้ใช้บัญชีชื่อ Ditto DATA trading ได้แอบอ้างใช้ชื่อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ อาจทำให้ประชาชนหลงเชื่อ จึงขอเตือนนักลงทุนและประชาชนให้ระวัง อย่าหลงเชื่อการชักชวนในลักษณะดังกล่าวที่เป็นการกระทำของมิจฉาชีพ