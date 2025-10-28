ข่าวปลอม อย่าแชร์! Ditto DATA trading อ้าง ตลท.เก็บเงินชดเชยการสั่งซื้อ ไม่เป็นจริง

จากที่มีการเผยแพร่ บริษัท Ditto DATA trading ออกเอกสารเก็บเงินชดเชยการสั่งซื้อ รับรองโดย ตลท.นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เตือนว่า ผู้ใช้บัญชีชื่อ Ditto DATA trading ได้แอบอ้างใช้ชื่อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ อาจทำให้ประชาชนหลงเชื่อ จึงขอเตือนนักลงทุนและประชาชนให้ระวัง อย่าหลงเชื่อการชักชวนในลักษณะดังกล่าวที่เป็นการกระทำของมิจฉาชีพ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เตือนว่า ผู้ใช้บัญชีชื่อ Ditto DATA trading ได้แอบอ้างใช้ชื่อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ อาจทำให้ประชาชนหลงเชื่อ จึงขอเตือนนักลงทุนและประชาชนให้ระวัง อย่าหลงเชื่อการชักชวนในลักษณะดังกล่าวที่เป็นการกระทำของมิจฉาชีพ