xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองครั้งที่ 20 ปรับลง 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 61,550 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2568 เวลา 13:41 น. (ครั้งที่ 20) ราคาลดลง 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 60,750.00 บาท รับซื้อ 60,650.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 61,550.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 59,442.36 บาท