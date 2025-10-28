xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยเปิดภาคบ่าย ร่วง 8 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 24,337.74 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (28 ต.ค.) ดัชนี set Index เปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,315.52 จุด ลดลง 8.00 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.60 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 24,337.74 ล้านบาท