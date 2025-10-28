เด้ง! รอง ผกก.สน.ดอนเมือง พบเอี่ยวหลอกลวงออนไลน์-รับค่าตอบแทน 7 หลัก

พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.2 ได้สั่งการให้ทาง บก.น.2 ดำเนินการตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ดำเนินการทางวินัยร้ายแรง และให้ออกจากราชการ นายตำรวจสังกัด บก.น.1 นาย ทราบชื่อคือ พ.ต.ท.พศินกนกภรัณ วัชระเพชรกากแก้ว รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ดอนเมือง หลังจากพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปอท. ตามหมายจับศาลอาญา ที่ 5865/2568 ลงวันที่ 6 ต.ค. 68 ซึ่งออกตามคำร้องของพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปอท. ให้จับกุมตัว นายพศินกนกภรัณ ข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่น, โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน, สมคบโดยการตกลงตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน, ร่วมกันฟอกเงินและร่วมกันเป็นอั้งยี่” ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2568
กรณีดังกล่าวเกิดขึ้น ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2568 ผู้เสียหายพบเห็นโฆษณาบนฟีดเฟซบุ๊กเกี่ยวกับการชักชวนลงทุนเทรดหุ้นออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์มชื่อ “FINNIXMAX” โดยในระยะแรกสามารถเบิกถอนเงินได้ตามปกติ ต่อมาเมื่อผู้เสียหายลงทุนเพิ่มมากขึ้นและต้องการถอนเงิน แต่ไม่สามารถถอนเงินออกจากระบบได้ จึงเชื่อว่าถูกหลอกลวง มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 1.2 ล้านบาท
