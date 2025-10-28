ระทึก! เกิดเหตุหนุ่มอินเดียใช้ส้อมแทง 2 วัยรุ่นบนเครื่องบินลุฟท์ฮันซา

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า เกิดเหตุการณ์ระทึกขวัญบนเที่ยวบินของ สายการบิน ลุฟท์ฮันซา เส้นทางชิคาโก-แฟรงก์เฟิร์ต ซึ่งต้องเปลี่ยนเส้นทางไปลงที่บอสตัน หลังจากมีชายคนหนึ่งใช้ส้อมโลหะแทงผู้โดยสารวัยรุ่นสองคน
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ที่ผ่านมา ผู้โดยสารที่ก่อเหตุคือ ประณีต กุมาร อุสิริปัลลิ อายุ 28 ปี เป็นอดีตนักศึกษาชาวอินเดีย ถูกตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธร้ายแรงโดยเจตนา
สำนักงานอัยการกล่าวในแถลงการณ์ว่า อุสิริปัลลิ ถูกจับกุมหลังจากเครื่องบินลงจอดที่สนามบินนานาชาติโลแกนในบอสตัน ยังไม่เป็นที่แน่ชัดในทันทีว่า อุสิริปัลลิมีตัวแทนทนายความหรือไม่ ขณะที่สายการบินลุฟท์ฮันซา ยังไม่แสดงความคิดเห็นใด
