กมธ.ต่างประเทศจี้ รบ.อนุทินแจงชัด MOU แร่แรร์เอิร์ธ ไทย-อเมริกา

นางสาวสรัสนันท์ อรรณนพพร สส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีรัฐบาลนำโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแร่ธาตุสำคัญ ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา หรือ MOU แร่แรร์เอิร์ธ ว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ และเป็นเรื่องสำคัญ ที่อาจส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในระยะยาว แม้รัฐบาลจะอ้างว่าเป็นเพียงบันทึกความเข้าใจและไม่มีผลทางกฎหมาย เนื่องจากจะยกเลิกเมื่อไรก็ได้ แต่สิ่งที่สำคัญที่น่ากังวลคือ ตลอดเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลไม่ได้เคยบอกกับประชาชนเลยว่ามีการแอบเจรจาในเรื่องนี้กับใครบ้าง และมีความเป็นมาอย่างไร
ทั้งนี้ รัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศอย่างเป็นทางการหลังแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาเสร็จสิ้นยังไม่ถึง 30 วัน แต่มีการลงนามในเรื่องสำคัญกับต่างประเทศ แต่รัฐบาลกลับไม่เปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงใดๆ กับประชาชนคนไทย และรัฐสภาเลย ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการเจรจา หรือการศึกษาผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศใดๆ อีกทั้งนายพิชัย ชุณหวชิร อดีต รมว.คลัง รัฐบาลเพื่อไทย และอดีตหัวหน้าคณะเจรจาการค้ากับสหรัฐ ได้ยืนยันแล้วว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา ไม่เคยมีการหารือประเด็นนี้ในโต๊ะเจรจา และรัฐบาลอนุทิน ควรตระหนักถึงมิติทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ซับซ้อน จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องนี้ทั้งหมดโดยเร็วที่สุด เลิกปกปิดประชาชน เพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชน
