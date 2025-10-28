กทม.พร้อมอำนวยความสะดวกรองรับ ปชช.เข้าถวายสักการะฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยภาพรวมการถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยสำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.ของทุกวัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม ที่่ผ่านมา
ทั้งนี้ กทม.ได้จัดเตรียมเต็นท์พักคอยบริการประชาชน จัดเก้าอี้นั่งพักคอยรองรับประชาชน 3,000 ตัว และยังมีพื้นที่สามารถเพิ่มเติมได้อีก 3,000 ตัว อีกทั้งได้จัดเตรียมวีลแชร์ 30-40 ตัว เพื่ออำนวยความสะดวกผู้พิการและผู้สูงอายุ รวมถึงจัดให้มีสุขาสำหรับผู้พิการและรถสุขาเคลื่อนที่ 9 คัน ประกอบด้วย จุดตรงข้ามวัดมหาธาตุ 4 คัน จุดถนนหับเผย (ข้างศาลหลักเมือง) 2 คัน จุดพระแม่ธรณีบีบมวยผม 3 คัน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการเก็บขยะและแนะนำการแยกขยะทั่วพื้นที่
ขณะเดียวกันมีเจ้าหน้าที่ช่วยให้ข้อมูลแก่ชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยว จัดรถกอล์ฟบริการรับ-ส่งจุดต่างๆ ภายในสนามหลวง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลด้านต่าง ๆ อาทิ แผนที่ จุดบริการและคำแนะนำให้ชัดเจนเพิ่มมากขึ้น เป็นต้น
