ราคาทองครั้งที่ 11 ปรับลง 100 บ. ทองรูปพรรณขายออก 62,050 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2568 เวลา 11:28 น. (ครั้งที่ 11) ราคาปรับลดลง 100 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 61,250.00 บาท รับซื้อ 61,150.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 62,050.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 59,927.48 บาท