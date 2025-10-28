สภาพอากาศกรุงเทพฯ 11 โมงเช้า ฝนตกบางซื่อ บางคอแหลม ยานนาวา ทุ่งครุ

xs
เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 28 ตุลาคม 2568 เวลา 11.00 น. พื้นที่ กทม. มีฝนเล็กน้อยเขตบางซื่อ บางคอแหลม ยานนาวา ทุ่งครุ เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้ แนวโน้มคงที่