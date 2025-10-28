รฟม.ย้ำก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ ป้องกันเข้มผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดย กองสิ่งแวดล้อม ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลากลางวัน การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ตลอดแนวเส้นทางโครงการฯ ตั้งแต่พื้นที่ก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ บริเวณสถานีเตาปูนต่อเนื่องเข้าสู่สถานีรัฐสภา ถึง สถานีครุใน ต่อเนื่องไปยังพื้นที่ก่อสร้างโรงจอดรถไฟฟ้า บริเวณด้านข้างด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางครุ 3 ของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์)
การลงพื้นที่ครั้งนี้ รฟม. ได้ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลากลางวัน ตามที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA เช่น การติดตั้งรั้วกั้นรอบพื้นที่ก่อสร้าง การตรวจสอบเครื่องจักรและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน การปิดคลุมกองวัสดุที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองระหว่างรอการใช้งานหรือรอการขนย้าย การทำความสะอาดล้อรถก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง การติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรและป้ายเตือนต่างๆ และการจัดทำทางเดินชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ในระหว่างที่มีการก่อสร้าง เป็นต้น นอกจากนี้ รฟม. ยังได้ลงพื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงคลองบางไผ่ รวมไปถึงพื้นที่วางรางรถไฟฟ้าด้านบนโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานเพิ่มเติม เช่น การป้องกันสะเก็ดไฟเชื่อมราง และป้องกันฝุ่นละอองร่วงหล่นขณะปฏิบัติงานบนที่สูง เป็นต้น ซึ่ง รฟม. โดย กองสิ่งแวดล้อม ได้มีการลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และคณะกรรมการ รฟม. ที่เน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานต้องดำเนินการตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
