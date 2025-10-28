กพร.ชี้ไทย-สหรัฐฯ MOU พัฒนาแร่แรร์เอิร์ธ เป็นแค่การแลกเปลี่ยนส่งเสริมข้อมูล

กรณีไทย-สหรัฐฯ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาความหลากหลายของห่วงโซ่อุปทานของแร่ธาตุสำคัญแร่แรร์เอิร์ธนั้น นายอดิทัต วะสีนนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) เปิดเผยเกี่ยวกับแร่แรร์เอิร์ธ และประเด็นที่ไทยได้ร่วมลงนามความร่วมมือแร่หายากของโลกกับสหรัฐฯ ว่า แม้แร่แรร์เอิร์ธจะมีกระจายอยู่ทั่วประเทศไทย เช่น ภาคตะวันตก ภาคใต้ แต่กลับไม่พบพื้นที่กระจุกตัวที่มีความคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ และที่ผ่านมา ยังไม่มีเหมืองแร่แรร์เอิร์ธในไทย
ทั้งนี้ กรณีเกิดไวรัลเมื่อ 2-3 สัปดาห์ก่อนว่าไทยส่งออกเป็นอันดับ 5 ข้อเท็จจริงคือ ไทยนำเข้าแรร์เอิร์ธมาเป็นตัวแร่ และตกแต่งแร่ให้มีความเข้มข้นมากขึ้นก่อนจะส่งออก ฉะนั้น แรร์เอิร์ธไม่ได้มาจากเหมืองแร่ในประเทศ แต่นำเข้าจากออสเตรเลียเป็นหลัก อีกทั้งไทยยังไม่มีเทคโนโลยีในการสกัดแร่แรร์เอิร์ธให้ออกมาเป็นธาตุ ข้อตกลงความร่วมมือจึงถือเป็นความเข้าใจที่จะแลกเปลี่ยนส่งเสริมข้อมูลกับทางสหรัฐฯ มากกว่า
