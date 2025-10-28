xs
หุ้นไทยเปิดตลาดวันนี้ +3.17 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 8,680.92 ล.

28 ต.ค.68

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย ภาคเช้าวันนี้ (28 ต.ค.68) ดัชนีเปิดที่ระดับ 1,320.35 จุด เพิ่มขึ้น 3.17 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.24 โดยมีมูลค่าซื้อขายรวม 8,680.92 ล้านบาท