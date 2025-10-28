xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองเปิดตลาดวันนี้ ร่วง 600 บ. ทองรูปพรรณขายออก 62,750 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2568 เวลา 09:08 น. (ครั้งที่ 1) ราคาปรับลดลง 600 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 61,950.00 บาท รับซื้อ 61,850.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 62,750.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 60,609.68 บาท