ก.ล.ต.ไม่ยืนยัน สแกนม่านตาแลกเหรียญ WLD ถูกกฎหมายหรือไม่

จากกรณีที่ปรากฏในสื่อฯ ว่า ก.ล.ต.ชักชวนให้ประชาชนสแกนม่านตาผ่านอุปกรณ์สแกน (Orb) โดยได้รับแจกเหรียญ Worldcoin (WLD) ไม่ได้ผิดกฎหมาย และสามารถดำเนินการต่อไปได้ รวมทั้งยังไม่มีผู้เสียหายนั้น
วันนี้ (28 ต.ค.) นายเอนก อยู่ยืน รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า การสแกนม่านตาเพื่อแลกเหรียญ WLD ซึ่งเป็นการแจกฟรี ไม่มีการเสนอขาย จึงไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ภายใต้ พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัล
สำหรับการชักชวนให้ประชาชนสแกนม่านตานั้น ก.ล.ต.ไม่สามารถยืนยันได้ว่า สามารถทำได้ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน เช่น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)
