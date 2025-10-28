วัดพระแก้วมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ งดพิธีเจริญพระพุทธมนต์วันนี้

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แจ้งงดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องด้วยวันที่ 28 ตุลาคม 2568 จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงขอแจ้งงดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ และขอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัดอนุวัตตาม จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงในภายหลัง
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงขอแจ้งงดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ และขอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัดอนุวัตตาม จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงในภายหลัง