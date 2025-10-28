อุตุฯ ฉ.2 เตือนไทยตอนบน-ใต้ตอนบนระวังอากาศแปรปรวน 29 ต.ค.-2 พ.ย.68

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศฉบับที่ 2 เรื่อง อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย ว่า ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 256 ประเทศไทยตอนบน และภาคใต้ตอนบนจะมีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง โดยจะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคเหนือ และภาคใต้ตอนบนตามลำดับ เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณชายฝั่ง
ประเทศเวียดนามตอนล่างจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคตะวันออก ภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้ตอนบนลงสู่ทะเลอันดามันตอนบน
ขอให้เกษตรกรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนตก และระวังอันตรายจากฝนตกหนักและและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ในบางพื้นที่
