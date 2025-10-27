มาเลย์ขอโทษ 3 ผู้นำไทย-สิงคโปร์-อินโดฯ อย่างเป็นทางการ กรณีเรียกชื่อผิดออกอากาศ

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย วันนี้ (27 ต.ค.) ว่า สถานีวิทยุโทรทัศน์มาเลเซีย (อาร์ทีเอ็ม) ซึ่งเป็นสถานีแพร่ภาพและกระจายเสียงแห่งชาติของมาเลเซีย ออกแถลงการณ์ขอโทษอย่างเป็นทางการ ต่อนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีไทย นายลอว์เรนซ์ หว่อง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ และพล.ท.ปราโบโว ซูเบียนโต ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย กรณีเรียกชื่อผิดออกอากาศ
ทั้งนี้ การบรรยายการถ่ายทอดสดการประชุมสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซีย ผู้บรรยายเรียกนายอนุทิน เป็นนายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรีไทย พร้อมทั้งกล่าวว่า นายหว่อง คือนายลี เซียน ลุง ซึ่งตอนนี้เป็นอดีตนายกรัฐมนตรี แต่ยังคงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีอาวุโส และเรียก พล.ท.ปราโบโว เป็นประธานาธิบดีโจโค วิโดโด ผู้นำอินโดนีเซียคนก่อนหน้า
