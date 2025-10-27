กรมศิลป์เร่งจัดทำแบบร่างพระเมรุมาศ เสนอองค์ที่ปรึกษา คาดใช้เวลา 2-3 เดือน

นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวถึงการออกแบบพระเมรุมาศ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ว่า การดำเนินการทุกอย่าง เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและข้อสั่งการของ น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมว.วัฒนธรรม ในเรื่องการเตรียมความพร้อม โดยทางกรมศิลปากร พร้อมปฎิบัติงานที่รับมอบหมาย คือการออกแบบพระเมรุมาศ และอาคารประกอบ ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำแบบร่าง เพื่อนำเสนอองค์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำ และจะได้นำแบบร่างที่ทรงให้ความเห็นชอบไปพัฒนาเพื่อเขียนแบบก่อสร้างจริงต่อไป คาดว่า จะใช้เวลา 2-3 เดือน
หลังจากแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ จะนำไปสู่การประมาณราคาและเสนอของงบประมาณไปยังรัฐบาล คาดว่า จะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างไม่เกิน 1 ปี
ทั้งนี้ รมว.วัฒนธรรม เน้นย้ำว่า การดำเนินงานของกรมศิลปากรให้ยึดหลักความถูกต้อง และถวายพระเกียรติอย่างสูงสุด ในฐานะที่ทรงเป็นพระแม่แห่งแผ่นดิน สำหรับการทำงานในปัจจุบัน เนื่องจากมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ในส่วนของอาคารประกอบ อาทิ พระที่นั่งทรงธรรม ศาลาลูกขุน เราได้ใช้การออกแบบจากข้อมูลเดิม เพราะโครงสร้างต่างๆไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก สิ่งสำคัญ คณะทำงานไม่ว่าจะเป็นมัณฑนากร สถาปนิก ประติมากร จิตรกร นายช่างศิลปกรรม เป็นชุดเดียวกับที่ถวายงาน เมื่อครั้งการจัดสร้างพระเมรุมาศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ทั้งนี้กรมศิลปากรจะทุ่มเทสรรพกำลังทุกอย่างเพื่อให้การดำเนินการสมพระเกียรติสูงสุด
