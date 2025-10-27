อย.คุย "เจนนี่-ยิว" แนะแนวทางไลฟ์ขายสินค้าให้ถูกกฎหมาย ไม่หนุนสินค้าเถื่อน

วันนี้ (27 ต.ค.) ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) นางสาวรัชนก สุวรรณเกตุ หรือ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ศิลปินและนักธุรกิจชื่อดัง พร้อมด้วย นายฉัตรมงคล สมแก้ว สามี ได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินกิจกรรมไลฟ์สดขายสินค้าให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงาน อย.
ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า อย. ได้ให้ข้อมูลและคำแนะนำอย่างชัดเจนเกี่ยวกับข้อพึงระวังในการไลฟ์สดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จะไลฟ์ขายต้องได้รับอนุญาตจาก อย.
ส่วนการรีวิวหรือไลฟ์สดขายสินค้าต้องดูว่ากฎหมายบังคับให้ต้องขออนุญาตโฆษณาหรือไม่ ซึ่งสินค้าที่ขายออนไลน์ได้ เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร การจะกล่าวอ้างสรรพคุณ คุณประโยชน์หรือคุณภาพของอาหาร ต้องขออนุญาตก่อนและต้องใช้ข้อความตามที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ส่วนเครื่องสำอาง สามารถโฆษณาได้โดยไม่ต้องขออนุญาตก่อน แต่ต้องใช้ข้อความที่เป็นธรรมกับผู้บริโภค ไม่โอ้อวดเกินจริงหรือหลอกลวงผู้บริโภค คำที่ห้ามใช้ เช่น “รีวิวอ้างรักษาฝ้า” “รักษาสิว” “ใช้แล้วหน้าเรียว ไม่ง้อโบท็อกซ์” “ช่วยบำรุงสายตา” “เห็นผลทันที” “เสริมกำลัง” หรือ “ปลอดภัย 100%” ฯลฯ พร้อมแนะนำการใช้ข้อความที่ไม่ต้องขออนุญาตโฆษณา
นอกจากนี้ การตรวจสอบข้อมูลการอนุญาตผลิตภัณฑ์ก่อนรับงานรีวิวทุกครั้ง จะทำให้มั่นใจได้ว่า ผู้รีวิวจะไม่สนับสนุนการขายสินค้าที่ผิดกฎหมาย ซึ่งอาจจะไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
