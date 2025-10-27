กัมพูชา-เกาหลีใต้เตรียมจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจ ต่อต้านอาชญากรรมทางไซเบอร์

วันนี้ (27 ต.ค.68) พลเอก ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กว่า กำลังประชุมหารือกับ ประธานาธิบดี อี แจ-มย็อง แห่งเกาหลีใต้ โดยระบุว่า พวกเราได้มีการหารือเกี่ยวกับการต่อต้านขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อต้านการฉ้อโกงทางไซเบอร์ ทางกัมพูชาและเกาหลีใต้จะเสริมสร้างความร่วมมือร่วมกันในการป้องกัน สกัดกั้น และปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับชาวเกาหลีใต้ในกัมพูชาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยปกป้องรักษาความปลอดภัย ความเรียบร้อยของประชาชน และความปลอดภัยทางสังคม
ทั้งนี้ ทางกัมพูชาและเกาหลีใต้จะร่วมกันจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ เพื่อเพิ่มความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศในการต่อต้านอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับชาวเกาหลีใต้ในกัมพูชา รวมถึงการฉ้อโกงทางไซเบอร์
