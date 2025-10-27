xs
xsm
sm
md
lg

สภาพอากาศกรุงเทพฯ 6 โมงเย็น ฝนตกเล็กน้อยบางพื้นที่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 27 ตุลาคม 2568 เวลา 18.00 น. พื้นที่ กทม. มีฝนเล็กน้อยตกกระจายบางพื้นที่ เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้ แนวโน้มคงที่