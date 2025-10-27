สว.พร้อมเพรียงแต่งกายไว้ทุกข์ ยืนถวายความอาลัย พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 28 สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 วันนี้ (27 ต.ค.) ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่สำนักพระราชวังออกประกาศสำนักพระราชวัง ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2568 เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต
ประธานวุฒิสภาได้เชิญสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ยืนขึ้น เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และร่วมถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสู่สวรรคาลัย
จากนั้น ที่ประชุมวุฒิสภาได้รับทราบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี วันที่ 25 ตุลาคม 2568 เกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ในช่วงของการไว้ทุกข์
ทั้งนี้ สว. ส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมประชุม ต่างพร้อมใจกันแต่งกายไว้ทุกข์ด้วยสีดำ หรือขาว เช่นเดียวกับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เข้าร่วมตอบกระทู้ถามในห้องประชุม
