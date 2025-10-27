นายกฯ เผยไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพประชุมภูมิภาคปราบอาชญากรรมไซเบอร์

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย กล่าวภายหลังเข้าร่วม และกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 26 (26th ASEAN-Republic of Korea Summit) และการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three Summit: APT) ครั้งที่ 28 ในวันเดียวกันนี้ ว่า ตั้งแต่ช่วงเช้ามีการประชุมอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี และอาเซียนบวกสาม ซึ่งได้หารือและกล่าวถ้อยแถลง โดยประเทศไทย ยืนยันจะให้ความร่วมมือทำให้เกิดการร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์ หรือสแกมเมอร์
ทั้งนี้ ไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเพื่อหาพลังของภูมิภาคในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้เป็นรูปธรรมและจริงจัง ซึ่งเป็นการร่วมมือกันในระดับนานาชาติ ตนได้เจอประธานาธิบดีเกาหลีใต้ พูดคุยวิธีการปราบปราม อาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ ได้มอบหมายกระทรวงการต่างประเทศ ไปดำเนินการแล้ว ซึ่งหน่วยงานที่รับข้อสั่งการจะนำไปดำเนินการ
