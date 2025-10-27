xs
หุ้นไทยปิดตลาดวันนี้ +9.61 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 53,328.39 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (27 ต.ค.) ดัชนี Set INdex ปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,323.52 จุด ปรับขึ้น 9.61 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.73 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 53,328.39 ล้านบาท