สภาพอากาศกรุงเทพฯ 4 โมงเย็น มีละอองฝนบางพื้นที่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 27 ตุลาคม 2568 เวลา 16.30 น. พื้นที่ กทม. มีฝนละอองบางพื้นที่ เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้ แนวโน้มคงที่