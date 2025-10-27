xs
ออสเตรเลียฟ้อง "ไมโครซอฟท์" หลอกลวงผู้บริโภคให้จ่ายค่าปัญญาประดิษฐ์ โคไพลอต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ว่า หน่วยงานกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าของออสเตรเลีย กล่าวหาบริษัท ไมโครซอฟท์ หลอกลวงให้ผู้คนจ่ายเงินค่าผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ โคไพลอต

ทั้งนี้ คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าและผู้บริโภคแห่งออสเตรเลีย (เอซีซีซี) ยื่นฟ้องต่อศาลรัฐบาลกลาง ต่อไมโครซอฟท์ออสเตรเลีย และไมโครซอฟท์ คอร์ป ซึ่งเป็นบริษัทแม่ และตั้งอยู่ในสหรัฐ ว่าให้ข้อมูลเท็จ หรือทำให้ชาวออสเตรเลียเข้าใจผิดเกี่ยวกับการสมัครแพ็กเกจ ไมโครซอฟท์ 365