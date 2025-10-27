ข่าวปลอม อย่าแชร์! DHA Brain Kid ปรับสมดุลสมอง คุมอารมณ์เด็กได้นั้น ไม่เป็นจริง

จากที่มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์ DHA Brain Kid ช่วยปรับสมดุลสมอง ควบคุมพฤติกรรมทางอารมณ์ของเด็กได้นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
ทั้งนี้ โฆษณาผลิตภัณฑ์ DHA Brain Kid แสดงภาพผลิตภัณฑ์ และข้อความว่า เด็กที่มีนิสัยรุนแรง ขี้เกียจเรียนรู้ ความจำไม่ดี สมาธิสั้น กลายเป็น ผู้ใหญ่ ฉลาด นักเรียนดี เมื่อใช้ DHA Brain Kid หลังจาก 14 วัน เป็นการโฆษณาสรรพคุณที่โอ้อวดเกินจริง
