กมธ.ประชุมติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากเหมืองแร่โปแตช-เกลือหินที่หนองไทร

นายพูนศักดิ์ จันทร์จำปี ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า กมธ. จัดประชุมเพื่อติดตามข้อร้องเรียนเรื่อง ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการเหมืองแร่โปแตชและเกลือหินของบริษัทเอกชนในพื้นที่ ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ที่ศาลากลาง จ.นครราชสีมา โดยมีตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม หลังจากนักปกป้องสิทธิมนุษยชนกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดด่านขุนทด ยื่นเรื่องร้องเรียนเมื่อวันที่ 31 มกราคม ที่ผ่านมา โดยประเด็นสำคัญคือความคืบหน้าการตรวจพิสูจน์ผลกระทบ ความถูกต้องของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และตรวจสอบการใช้วัตถุระเบิดในพื้นที่เหมือง ซึ่งไม่ปรากฏอยู่ในรายงาน EIA ด้วย