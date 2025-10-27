xs
ราคาทองครั้งที่ 12 ลง 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 63,800 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2568 เวลา 14:42 น. (ครั้งที่ 12) ราคาลดลง 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 63,000.00 บาท รับซื้อ 62,900.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 63,800.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 61,640.56 บาท