สนค.เผยส่งออกไทย ก.ย.68 ขยายตัว 19% สูงสุดในรอบ 42 เดือน

วันนี้ (27 ต.ค.) นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยในเดือนกันยายน 2568 ว่า การส่งออกไทยเดือนกันยายน 2568 มีมูลค่า 30,970.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 19 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 15 และขยายตัวสูงสุดในรอบ 42 เดือน หรือนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2565
ส่วนการนำเข้า มีมูลค่า 29,695.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 17.2 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้ในเดือนกันยายน 2568 ไทยเกินดุลการค้า 1,275.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ทั้งนี้ หากหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน ทองคำ และยุทธปัจจัย การส่งออกไทย เดือน ก.ย.2568 มีมูลค่า 26,725 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 15.7 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
