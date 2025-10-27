xs
xsm
sm
md
lg

ร.ร.สาธิต มศว.ประกาศจัดกิจกรรม “HALLOWEEN ALL BLACK"ตามปกติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ประกาศจัดกิจกรรม “HALLOWEEN ALL BLACK" ในวันที่ 31 ต.ค.68 ตามปกติ โดยนักเรียนสามารถแต่งกายชุดสุภาพ (สีขาว-ดำ) ร่วมกิจกรรมได้ตามความสมัครใจ นอกเหนือจากการแต่งชุดนักเรียน