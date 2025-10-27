ราชกิจจาฯ ประกาศให้นายทหารราชองครักษ์พิเศษพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการประกาศให้นายทหารราชองครักษ์พิเศษพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ ความว่า
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ.2560 มาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480 และข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งราชองครักษ์ พ.ศ.2559 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ชาติชาย น้าวแสง นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม พุทธศักราช 2568
ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พุทธศักราช 2568 เป็นปีที่ 10 ในรัชกาลปัจจุบัน