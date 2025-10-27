เมืองพัทยาปรับรูปแบบงานเทศกาลพลุนานาชาติ 10 ข้อ

เพจสายตรงนายกเบียร์ ของนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา โพสต์ระบุว่า สิ่งที่ผมได้ประชุมและสรุปในวันนี้เกี่ยวกับการจัดงาน เทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา ประจำปี 2568
1.ปรับเพิ่มชื่องาน เทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา ชื่อว่า แสงแห่งความจงรักภักดี สถิตในใจนิรันดร์ “The Light of Eternal Royalty”
2.การแสดงโขน ซึ่งเป็นการอนุรักษ์โขนเป็นหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "โขน" ซบเซาลง จึงมีพระราชเสาวนีย์ "ถ้าไม่มีใครดู ฉันจะดูเอง"
3.บนเวทีจัดให้มีพิธีการและกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
4.ก่อนเริ่มโชว์ ผู้ชมได้ร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
5.การแสดงเปิดด้วยพลุชุด แสงแห่งความจงรักภักดี สถิตในใจนิรันดร์ “The Light of Eternal Royalty”
6.เชิญชวนคนไทย คนต่างชาติร่วมใส่ชุดไทยพระราชนิยมทั้ง 8 แบบ (ติดริบบิ้นดำ) และการขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมงานสวมเสื้อผ้าคุมโทนไม่ฉูดฉาด
7.การแสดงของวงออเครสตร้า ซิมโฟนี่ โดยบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงประจำพระองค์เพลงพระราชนิพนธ์และภาพพระกรณียกิจของพระองค์ท่าน
8.ตั้งจุดแสดงการถวายอาลัย และการรวมภาพพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณีกิจน้อยใหญ่ทั้งในฐานะที่ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีของไทย และในฐานะคู่พระราชหฤทัยแห่ง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
9.ชมการแสดงพลุนานาชาติจาก 5 ประเทศ
10.ร้านค้าอาหารและเครื่องดื่มจะมีให้ลงทะเบียนในต้นเดือน พ.ย.68 ติดตามประกาศทางเพจ PR PATTAYA