xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยปิดตลาดเช้าบวก 16.28 จุด มูลค่าซื้อขาย 30,972.01 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดเช้าที่ระดับ 1,330.19 จุด ปรับขึ้น 16.28 จุด หรือ 1.24% มูลค่าซื้อขาย 30,972.01 ล้านบาท