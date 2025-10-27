นายกฯ เสนอแนวทางความมั่นคง 3 ด้าน“การเงิน - ดิจิทัล - มนุษย์”ขับเคลื่อนความร่วมมืออาเซียนบวกสาม

วันนี้ (27 ต.ค.) เวลา 10.45 น. (ตามเวลาท้องถิ่นกรุงกัวลาลัมเปอร์) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three Summit: APT) ครั้งที่ 28 พร้อมผู้นำ/ผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศคู่เจรจาบวกสาม ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี
นายกฯ เสนอแนวคิด “3 Securities Approach” หรือ “ความมั่นคง 3 ด้าน” เพื่อเป็นทิศทางขับเคลื่อนความร่วมมืออาเซียนบวกสามในอนาคต ได้แก่
1) ความมั่นคงทางการเงิน : ยกระดับข้อริเริ่มเชียงใหม่ สู่การจัดตั้งกลไก “Rapid Financing Facility” เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินได้อย่างทันท่วงทีในยามวิกฤต
2) ความมั่นคงทางดิจิทัล : หนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างทั่วถึง จัดทำความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียน (DEFA) ขยายร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล AI อีคอมเมิร์ซ พัฒนาแรงงานดิจิทัล และป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์
3) ความมั่นคงของมนุษย์ : ร่วมปราบปราม Scammer อย่างจริงจัง เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารผ่านการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ และพัฒนาองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม รวมทั้งขยายการให้ความช่วยเหลือไปยังสินค้าเกษตรประเภทอื่น
นายกฯ ยังเสนอให้ใช้ประโยชน์จากศูนย์อาเซียนในประเทศไทย เช่น ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ภายหลังการประชุม ที่ประชุมได้ร่วมรับรองแถลงการณ์ผู้นำอาเซียนบวกสามว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเงินระดับภูมิภาค