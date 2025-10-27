xs
CTW แจ้งงดจัดกิจกรรม centralwOrld Haunted World เพื่อถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เซ็นทรัลเวิลด์ขอแจ้งงดการจัดกิจกรรม centralwOrld Haunted World เพื่อถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

คณะผู้จัดกิจกรรมขอร่วมน้อมถวายอาลัย และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้