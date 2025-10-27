xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองคำครั้งที่ 7 ขึ้น 50 บ. รูปพรรณขายออก 63,900 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์




สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 12.22 น. ครั้งที่ 7 ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 63,100.00 บาท รับซื้อบาทละ 63,000.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 63,900.00 บาท รับซื้อบาทละ 61,746.68 บาท