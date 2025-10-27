ไทยเสนอ 3 แนวทางยกระดับความร่วมมืออาเซียน–เกาหลี ขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้าน

วันนี้ (27 ต.ค.) เวลา 09.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่นกรุงกัวลาลัมเปอร์) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมและกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสุดยอดอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 26 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
นายอนุทิน กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ในนามอาเซียน ยืนยันความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านอาเซียน–สาธารณรัฐเกาหลี ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมชื่นชมบทบาทของเกาหลีใต้ในกลไกความร่วมมือของอาเซียน และจะดำเนินการตามแผนการดำเนินงานอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลีฉบับใหม่ (พ.ศ. 2569-2573) เพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้าน ทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ นวัตกรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม
จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศไทย เสนอ 3 แนวทาง เพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทย–อาเซียน–สาธารณรัฐเกาหลี ได้แก่
1) การพัฒนาเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัล สนับสนุนข้อริเริ่ม “AI Initiative” ของเกาหลีใต้
2) การส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เร่งรัดเจรจา “Thailand–ROK Economic Partnership Agreement (EPA)” และการปรับปรุงข้อตกลง AKFTA
3) การสร้างอนาคตสีเขียวและยั่งยืน ไทยพร้อมร่วมมือกับเกาหลีดำเนินโครงการ “Clean Air for Sustainable ASEAN” และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม